Allarme verde prima di atterrare, aereo Air France mobilita l'Aeroporto Colombo

GENOVA - "Allarme verde" ieri all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova per una spia che si è accesa prima dell'atterraggio a bordo di un'aereo Air France da 95 posti proveniente da Parigi. Il pilota dopo avere avvertito la torre di controllo ha effettuato un giro in più per verificare la strumentazione e dopo pochi minuti è atterrato senza problemi.

ATTIVATO PROTOCOLLO - L' allarme verde ha fatto scattare il protocollo che prevede la mobilitazione dei Vigili del Fuoco e di personale medico del 118 sulla pista, mentre i mezzi nautici della Capitaneria sono stati dislocati nello specchio acqueo davanti alle piste.

CANCELLATO IL RITORNO - Air France, a riprova del problema rilevato nelle strumentazioni di bordo, è stata poi costretta ad annullare il viaggio che lo stesso velivolo avrebbe dovuto effettuare per Parigi.