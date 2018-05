GENOVA - Arrestato Antonio Lumbaca, 31 anni, figlio del boss Rocco Lumbaca. I Carabinieri di San Fruttuoso hanno trovato oltre otto chili di hashish in una cantina in via Berghini, affittata dal trentenne.

IL PAPA' - Rocco Lumbaca era stato condannato per il sequestro di Alessandra Sgarella, rapita l'11 settembre 1997 a Milano e liberata dopo nove mesi in Aspromonte. In particolare l'uomo sarebbe stato uno di quelli che trattarono il riscatto. Nel 2012 era stato indagato a piede libero nell'ambito dell'inchiesta Maglio 3 che aveva smantellato le locali della 'ndrangheta di Genova e Ventimiglia.

IL FIGLIO - Secondo gli investigatori, sarebbe un "intermediario" del traffico di hashish dei quartieri di San Fruttuoso, Marassi, Molassana e parte del centro storico genovese. Gli inquirenti sono arrivati sulle sue tracce grazie alle segnalazioni dei residenti che avevano notato uno strano via vai di gente da via Berghini.