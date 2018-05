GENOVA - Ieri una donna ha insultato il non più nuovo Capo del Governo, il Presidente della Repubblica e vari esponenti politici, oltre ai Carabinieri intervenuti per gli schiamazzi. Nei guai è finita una genovese di 46 anni, visibilmente ubriaca, denunciata per vilipendio della Repubblica e delle forze armate e tentata violenza a pubblico ufficiale.

LA SEGNALAZIONE - La donna, che stava partecipando a una festa al circolo Anpi di via Boggiano, a Bolzaneto, quando ha visto arrivare i militari si è scagliata contro di loro, insultando tutto l'arco costituzionale e le forze di Polizia. I Carabinieri del nucleo radiomobile erano arrivati su segnalazione di alcuni residenti che si lamentavano per gli schiamazzi e la musica alta. Gli organizzatori sono stati invitati a fare meno rumore, mentre la donna è stata accompagnata in ospedale per smaltire la sbronza.