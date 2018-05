LA SPEZIA - L'ospedale del Felettino è a rischio, così dice il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini: «O le varianti progettuali per il nuovo ospedale del Felettino vengono approvate e i lavori continuano oppure si deve andare a rescissione contrattuale».

FERMO DA MESI - Il sindaco è chiaro sulla questione del nuovo ospedale, che dovrebbe essere pronto nel 2021 ma il cui cantiere è al palo da mesi per una serie di 'rimpalli' di responsabilità tra ditta costruttrice Pessina, Ire - società in house della Regione - e Provincia. Al centro le varianti progettuali richieste e al vaglio degli uffici competenti, sulle fondazioni e sulla paratia per contenere la collina.

E' STATA LA VECCHIA AMMINISTRAZIONE - Peracchini sa che i tempi sono stretti e che la Provincia attende da tempo il nuovo nosocomio. «La vecchia amministrazione regionale - dice il sindaco - ha costruito un appalto difficile da gestire, anche il luogo che è stato scelto per la struttura non è dei più facili. Ma ora la situazione non ammette ulteriori ritardi: o si parte o si rescinde il contratto». Il sindaco ammonisce chi «fa costante campagna elettorale sulla sanità. Oggi purtroppo paghiamo scelte che sono state fatte dalle precedenti amministrazioni di sinistra, ma non possiamo strumentalizzare un tema che dà lavoro a oltre 2500 persone».

DIRETTRICE SANITARIA - Un grande un punto di domanda a cui rispondere, tra gli altri, tratta i titoli della direttrice sanitaria Antonietta Banchero, poichè potrebbero non essere idonei.