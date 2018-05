Ex boss mafioso pluriomicida ospite in aula magna dagli allievi di Polizia penitenziaria

Si parla di Cosimo Rega, miglior attore Palm Spring Festival per "Cesare deve morire". In permesso per rappresentare una piece teatrale è andato alla scuola di Cairo Montenotte per parlare proprio dell' opera. Il segretario di Sappe, Capece, avverte: "Inaccettabile"