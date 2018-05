Uomo violento con bambini la parco, i genitori chiamano la Polizia

GENOVA - Un uomo di circa 45 anni è stato fermato nel pomeriggio di ieri dalla Polizia municipale perché sorpreso a molestare una bambina nei giardini dell'Acquasola nel centro di Genova.

I FATTI - L'uomo, un 60enne con problemi psichici, si è recato spesso negli ultimi giorni in quel parco, mettendo all'erta i genitori che hanno subito notato il suo comportamento, definito "strano e violento». Nella giornata di ieri era nuovamente lì, stava giocando con un pallone che calciava con violenza vicino ai bambini. I genitori hanno deciso di contattare la Polizia solo dopo che l'uomo ha aggredito verbalmente una bambina, perchè gli aveva restituito il pallone, finito fuori dalla sua portata dopo un calcio più deciso dei precedenti.

L'ASSESSORE GARASSINO - La notizia del fermo del molestatore è stata commentata con soddisfazione dall'assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino: «Grazie a una segnalazione dei cittadini la Polizia locale è riuscita in tempi brevi a fermare un uomo che aveva creato grande apprensione fra i genitori che frequentano il parco con i figli. Ringrazio gli agenti per la pronta risposta in linea con l'obiettivo di rendere più sicura Genova».