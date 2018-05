GENOVA - Un incendio ha distrutto domenica pomeriggio tre camere di un alloggio nel centro storico, occupato da 5 immigrati. E' successo alle 15.45 non lontano dalla stazione Principe.

VIGILI DEL FUOCO - Quando i pompieri sono giunti sul posto gli occupanti erano già in strada. Non si registrano feriti o intossicati. I pompieri hanno domato le fiamme entrando nell'appartamento da una finestra. La casa è stata dichiarata inagibile.

INDAGINI - Sul posto è giunta poi la squadra del Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale (Niat) dei pompieri che ha avviato le indagini per scoprire le cause del rogo: l'ipotesi principale è un corto circuito. In piazza Santa Brigida anche gli assistenti sociali e il funzionario della protezione civile del Comune.