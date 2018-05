Atti osceni al supermercato, arrestato pervertito seriale

LA SPEZIA - Lo hanno beccato mentre si masturbava tra gli scaffali di un supermercato, filmando alcune ignare donne che facevano la spesa.

I VIDEO - Quando gli agenti della Polizia, chiamati dalla vigilanza del centro commerciale "Le Terrazze", lo hanno raggiunto e portato in questura l'uomo, un ucraino disoccupato di 26 anni, ha consegnato il suo cellulare nel quale sono stati trovati 70 video girati tra il 26 aprile e lunedì. Nelle immagini si vede chiaramente il giovane compiere atti osceni in luoghi pubblici, sempre inquadrando donne intente a fare la spesa, di qualsiasi età, mamme a passeggio con i propri bambini o commesse all'interno di negozi.

IL MARCHIO - In alcuni casi avrebbe spruzzato con una pompetta del liquido sui vestiti delle ignare signore.

DENUNCIA - Il ventiseienne è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Resta da capire se il materiale video finisse anche su internet: sono in corso indagini.