Mattarella in città, la visita del Capo dello Stato

GENOVA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato ieri a Genova. Il Falcon dell'Aeronautica militare su cui ha viaggiato è atterrato all'aeroporto Cristoforo Colombo. Ad accogliere Mattarella c'erano, tra gli altri, il prefetto Fiamma Spena e il presidente dell'aeroporto Paolo Odone. Il Capo dello Stato ha visitato il Gaslini, in occasione degli 80 anni dell'ospedale pediatrico, e l'Istituto italiano di tecnologia.

BIS - E' la seconda volta che Mattarella, da presidente della Repubblica, arriva in Liguria. Nel settembre del 2016 si recò a Stella San Giovanni (Savona), paese natale di Sandro Pertini, e a Savona per celebrare i 120 anni della nascita del 'Presidente più amato dagli italiani'.

ALL'OSPEDALE - E' la seconda visita di un presidente della Repubblica per l'ospedale, dopo quella di Sandro Pertini nel 1985. Al Gaslini Mattarella è stato accolto dall'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Fondazione Gaslini, da Pietro Pongiglione, presidente dell'ospedale, dal sindaco Marco Bucci, dal governatore Giovanni Toti e dai medici dell'ospedale, il ministro della Difesa Roberta Pinotti. Il presidente ha visitato alcuni padiglioni, salutando i piccoli pazienti e le loro famiglie, e un hospice per i piccoli pazienti più gravi.

INCONTRO CON GLI INSEGNANTI - Il Capo dello Stato incontra gli insegnanti della scuola in ospedale che da 40 anni assistono i piccoli pazienti lungodegenti. E' stata proprio una sua richiesta, quella di poter conoscere gli insegnanti. La scuola in ospedale non ha una classe perché maestri e docenti si spostano nei diversi reparti per portare le lezioni a letto dei piccoli malati.

IL SALUTO - Il coro delle voci bianche e il quartetto d'arte del Carlo Felice hanno concluso piacevolmente la visita, insieme alle considerazione del presidente che ha lodato la struttura e tutti coloro che ne fanno parte e confermano ogni giorno la sua eccellenza tra gli ospedali pediatrici italiani.

LA MAGLIETTA DEL CUORE - Mattarella ha poi ricevuto da Antonella Clerici e dall'assessore regionale Ilaria Cavo e Neri Marcorè una maglietta della Partita del Cuore di cui sarà presentatrice il 30 maggio allo stadio di Genova per raccogliere fondi per il Gaslini e l'Airc.

ALL'ISTITUTO - Dopo l'incontro con i piccoli malati il Capo dello Stato si è recato all'IIT di Morego. Ad accoglierlo il direttore scientifico Roberto Cingolani e il presidente dell'Istituto, Gabriele Galateri di Genola. Durante la visita è stato condotto nel reparto di Robotica dove sono state fatte le dovute presentazioni con 3 eccellenze dell'istituto: R1, il maggiordomo robotico che gli ha portato in dono, con le proprie mani, il libro dei 10 anni dell'IIT; il cucciolo iCub e l'eroe HyQ, in grado di ritrovare le vittime di calamità naturali e crolli, intrappolate sotto le macerie.

I RINGRAZIAMENTI DI PIANA - «La visita del Capo dello Stato - dichiara il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana - è il giusto riconoscimento di due eccellenze della nostra regione. Il Gaslini, infatti, ha un prestigio ormai consolidato da decenni in campo pediatrico mentre l'IIT è una scommessa più recente, che si sta rapidamente affermando in campo tecnologico a livello internazionale. Nonostante gli impegni in questa fase delicata del Paese, il presidente - conclude - non ha rinunciato a questo appuntamento con la comunità ligure dando un segnale di attaccamento al nostro territorio».