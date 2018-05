GENOVA - La demolizione dell'edificio Ex Nira potrebbe velocizzare il trasferimento del Luna Park che da 62anni si svolge in piazzale Kennedy a Genova. E' emerso dalla commissione consiliare a palazzo Tursi di lunedì 14 maggio.

IL TRASLOCO - Forse già entro il 2018, ma per gli operatori resta la totale incertezza sui tempi e sull'eventuale area alternativa dove trasferire i 60 mila metri quadri di attrazioni, 140 aziende e 400 lavoratori del parco divertimenti.

NEANCHE A NATALE - Fino a oggi sembrava sicuro che almeno l'edizione natalizia sarebbe stata mantenuta nella sede storica della Foce,ma le parole dell'assessore al Commercio Paola Bordilli e di quella all'Urbanistica Simonetta Cenci hanno paventato un'indisponibilità dell'area dalle prossime settimane.

LA DEMOLIZIONE - Il sindaco ha promesso la demolizione dell'Ex Nira entro fine anno e Cenci ha ribadito che se tutto dovesse andare come nei piani l'abbattimento potrebbe avere il suo culmine a novembre/dicembre. «Si solleverebbe una polvere che potrebbe raggiungere piazzale Kennedy nei giorni dell'allestimento del Luna Park", per questo ci sarebbe necessità di una nuova sede anche per Natale.

DOVE SPOSTARLO - Inizialmente si pensava di trasferire il Luna Park a Voltri e Cornigliano, nel ponente, ma la periferia non ha convinto i lavoratori del parco divertimenti quindi l'idea è stata scartata: «Cerchiamo rassicurazioni per poter fare gli investimenti necessari - ha detto il portavoce, Amedeo Zanetti - e per tornare a essere il più grande Luna Park europeo».

LE CRITICHE - Stefano Giordano (M5S) ha sottolineato che «una realtà storica come il nostro Luna Park ha bisogno di una collocazione degna». Commenti negativi anche da parte di Cristina Lodi, capogruppo del Pd: «L’impressione è che la rapidità nel tempi per lo spostamento sia legata a qualche promessa elettorale. Ma che si prenda una decisione chiara, perchè non è giusto far aspettare chi lavora al Luna park.»