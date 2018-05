Centauro perde il controllo in strada, gamba amputata!

IMPERIA - Un motociclista di 26 anni residente a Centallo (Cuneo), Michele B. si è gravemente ferito e ha subìto l'amputazione traumatica di una gamba in un incidente avvenuto sabato mattina sulla statale 20 del Col di Tenda, nel territorio comunale di Olivetta San Michele.

L'INCIDENTE - Secondo quanto ricostruito grazie alla testimonianza di un altro centauro, l'uomo viaggiava in sella a una Yamaha 600 e si trovava sulla linea di mezzeria della strada quando, in fase di accelerazione, ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail agganciandosi con la gamba e restando appeso a testa in giù nel vuoto.

IL SOCCORSO - Le operazioni di soccorso sono state gestite dalla centrale operativa del 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con i Carabinieri e un equipaggio della Croce Verde Intemelia. Il motociclista è stato stabilizzato e portato d'urgenza all'ospedale San Martino di Genova dove è ricoverato in prognosi riservata.