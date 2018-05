GENOVA - L'errore nel dispositivo della sentenza d'appello per l'alluvione del novembre 2011 non può essere corretto adesso. Lo hanno stabilito i giudici di secondo grado, gli stessi autori dello sbaglio, che sabato hanno sciolto la riserva.

LE PAROLE DEI GIUDICI - «Nella sentenza, purtroppo, c’è una difformità tra il dispositivo letto in aula al momento della sentenza e quello trascritto", affermano i giudici. La giurisprudenza in merito ha dei precedenti tutt'altro che rosei, con annullamenti o rimandi sanciti dalla Cassazione.«Deve prendersi atto - scrivono i giudici - che l'ordinamento non conosce ipotesi di rimedio a fronte dell'errore materiale compiuto. Neppure la correzione invocata dalle parti civili, alla quale solo il responsabile civile Comune di Genova si è opposto, è praticabile come sostenuto dalla corte di Cassazione».

L'ERRORE - Alla lettura del dispositivo di appello i giudici avevano confuso due capi di imputazione calcolando, al ribasso, le condanne per l'ex assessore comunale Francesco Scidone e per il dirigente comunale Gianfranco Delponte. La corte aveva fissato un'udienza per correggere l'errore. La stessa procura generale e i difensori dei due imputati avevano sottolineato che la correzione non era possibile in quella sede.

I FATTI - Nell'alluvione morirono quattro donne e due bambine. La sentenza di appello era stata letta lo scorso 23 marzo. E oltre a confermare la condanna a cinque anni per l'ex sindaco Marta Vincenzi erano stati condannati Scidone a 2 anni e 10 mesi (quattro anni e nove mesi in primo grado), a 2 anni e nove mesi Delponte (che in primo grado aveva avuto quattro anni e cinque mesi), a 4 anni e 4 mesi Pierpaolo Cha (un anno e quattro mesi in primo grado) e 2 anni e 10 mesi a Sandro Gambelli (un anno in primo grado). Accusati di omicidio e disastro colposo e falso per un verbale falsificato. Sono stati assolti per il reato di calunnia. Condannato a otto mesi l'ex coordinatore dei volontari di protezione civile Roberto Gabutti che era accusato solo di falso e calunnia e era stato assolto in primo grado.