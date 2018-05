Pesa troppo e non riesce a uscire di casa: chiama i pompieri!

GENOVA - Una donna di 82 anni del peso180 kg, per uscire di casa, è stata costretta a chiedere aiuto ai pompieri. L'hanno prelevata dalla finestra con l'autoscala e l'ausilio di una barella toboga, perché non riesce a usare le scale e fatica ad entrare nell'ascensore.

DOVEVA ANDARE IN OSPEDALE - E' quello che è successo ieri. Il complesso procedimento è stato seguito dai pompieri del distaccamento di Multedo quando la stessa anziana, i suoi familiari e il 118 hanno chiesto aiuto al 115 per farla uscire di casa, perchè aveva bisogno di andare a effettuare alcune visite in ospedale. La donna abita in un palazzo al terzo piano rialzato a Sestri Ponente.