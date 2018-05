SAVONA - Arrestato per atti persecutori dalla Polizia di Savona. Lunedì è stato arrestato un uomo di 44 anni, accusato di atti persecutori nei confronti di una donna di 33 anni con la quale aveva avuto una breve relazione: secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine sarebbe stata vittima di gravi minacce e danni sia nell'appartamento dove avevano convissuto che dopo la rottura.

I FATTI - Quando la relazione è terminata lui non aveva voluto lasciare l'alloggio, per cui la donna è stata costretta ad andarsene. Ieri, di fronte ad atteggiamenti sempre più pesanti, la donna si è recata con un amico in Questura per sporgere denuncia, scatenando la reazione dell'uomo, arrestato così in flagranza per stalking.