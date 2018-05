GENOVA - Un cimitero di veicoli dismessi frai boschi di Rapallo, in via Tollegno: rottami di carrozzerie di camion, roulotte, auto e 100 quintali di materiali inquinanti fra cui eternit e plastica, sono stati scoperti in una discarica abusiva individuata dai Carabinieri forestali nei boschi del golfo del Tigullio, fra i torrenti Tonnego e Tangone in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale.

RESPONSABILITA' - L'area usata come discarica abusiva è di circa mille metri quadrati spiegano i Carabinieri forestali. Il sequestro, convalidato dalla Procura di Genova, al momento è a carico di ignoti, a causa del decesso dell'intestataria di parte dei terreni: la donna sembra non avere congiunti. Le indagini della forestale sul corretto recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi continuano, per risalire all'autore o agli autori della discarica.