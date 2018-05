GENOVA - Una donna di settant'anni con problemi di deambulazione è caduta da un muretto dove si era appoggiata per riposarsi. L'anziana ha fatto un volo di 5 metri, ma grazie alla presenza della fitta vegetazione che ha attutito la caduta le sue condizioni non risultano essere gravi.

IL RECUPERO - L'incidente è accaduto sabato scorso in via Tanini, la strada che da Borgoratti sale verso Apparizione. A soccorrere e prelevare la donna nella scarpata sono stati i pompieri del distaccamento di Genova Est e i medici del 118. L'intervento si è protratto per un paio di ore a causa dell'ubicazione difficile da raggiungere con il mezzo dei Vigili del Fuoco; è stato infatti necessario chiudere la stretta strada per poter calare la barella mediante l'autoscala. La donna, che abita nella zona, è stata trasferita al pronto soccorso di San Martino in codice giallo.

VERSO UNA RICOSTRUZIONE DEI FATTI - Indagini sono state avviate per capire se alcune parti del muretto crollate anni fa possano avere tratto in inganno l'anziana e provocato la sua caduta.