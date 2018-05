"The Guardian" promuove le bellezze di Sanremo, ma la foto è sbagliata!

IMPERIA - «Gliela mandiamo noi una bella foto, ma ci spiace, perché al di là dell'incidente è stata una notizia molto bella e soprattutto positiva per Sanremo». Così il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, commenta lo "scivolone" del giornale britannico "The Guardian", che nella sua versione online ha pubblicato il nome di Sanremo, inserendo la città tra le dodici località balneari più belle e interessanti del sud Europa, sbagliando tuttavia la foto.

E' MENTONE - Come anticipato dai quotidiani "La Stampa" e "Il Secolo XIX", hanno infatti pubblicato una veduta sul porto di Mentone. «Ho subito fatto scrivere al giornalista, per chiedere di cambiare la foto - afferma Biancheri -. Se ci sarà da contattare anche altri uffici, lo faremo, purché venga pubblicata un'immagine corretta". "Mi ha fatto piacere leggere le recensioni e i commenti e sono sicuro che l'errore sia addebitabile ai motori di ricerca sui quali prendono le foto», conclude Biancheri. Il Comune è in attesa di una risposta.