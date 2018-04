Caccia al ladro: rapina alle poste!

SANREMO - Rapinato ieri mattina l'ufficio postale di San Martino, in via della Repubblica, a Sanremo. Un trentenne italiano ha scavalcato il bancone e si è impossessato dei contanti che erano in una cassa, circa 1500 euro.

LE INDAGINI - Indaga la Polizia: gli investigatori stanno analizzando i filmati del circuito di videosorveglianza e ascoltando testimoni e dipendenti, per capire se il rapinatore fosse anche armato. L'uomo, alto circa 1,80 metri, non aveva inflessioni dialettali ed ha agito con il volto coperto da un casco da motociclista. Dopo il colpo si è dato alla fuga a bordo di unos cooter.

IL CARTELLO - Sull'ingresso dell'ufficio postale è comparsa lascritta: "Ufficio chiuso per problemi tecnici".