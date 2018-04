GENOVA - Silvio Berlusconi visiterà Euroflora, la mostra internazionale del fiore e della pianta ornamentale in programma a Genova dal 22 aprile al 6 maggio. Lo ha annunciato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, durante la trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora".

L'INVITO - «Con Berlusconi - ha spiegato il governatore ligure - ci siamo sentiti e ho deciso di invitarlo a Euroflora, lui ha una grande passione per il verde e anche una grande padronanza nel descrivere le piante, la loro provenienza e il loro significato».

DATA DA PROGRAMMARE - «Eravamo rimasti d'accordo che in primavera sarebbe venuto a trovarci in Liguria e oggi - ha sottolineato Toti - mi è venuta in mente una buona occasione, gliel'ho detto e lui ha accettato. Facciamo chiudere le campagne elettorali di Molise e Friuli che tengono tutti molto impegnati e poi - ha concluso il governatore della Liguria - si ragionerà sulla data».