RECCO - Incidente fra un camion e un'auto stamane prima delle 8, nel tratto della A12 fra i caselli di Recco e Rapallo, in direzione Livorno: un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasferito in elicottero al pronto soccorso del San Martino. Il traffico è rimasto bloccato fino alle 9,30 per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso dei Vigili del Fuoco.

IMPATTO E SOCCORSO - Stando ai primi accertamenti un camion frigo, in viaggio lungo l'A12, avrebbe travolto l'auto questa mattina verso le 7.30. La macchina risultava ferma in panne lungo la strada, in un tratto dove purtroppo non era presenta la corsia di emergenza. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco nel più breve tempo possibile, ed è stato necessario servirsi dell'elisoccorso per trasportare con urgenza in ospedale il conducente dell'auto, un giovane di 21 anni.