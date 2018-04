L'intervista di Toti a Tgcom24

GENOVA - Intervista a Tgcom24 per il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che esordisce così: «Il governo del presidente sarebbe in assoluto l'ultima ratio. Mi sta venendo un po' di nostalgia - ha sottolineato il governatore ligure - verso la Prima Repubblica, dove chi vinceva le elezioni il giorno dopo governava. Il veto a Berlusconi è strumentale - continua - è irricevibile da noi ma anche dalla Meloni e da Salvini».

SEDUTA SPIRITICA - «Peraltro - ha sottolineato il governatore ligure - Berlusconi non è neanche eletto in parlamento. Quindi il tema non si pone, è assolutamente strumentale. Come si fa a dire chi partecipa o non partecipa al governo se non si sa che cosa dovrebbe fare questo governo? Si parla del niente - ha affermato Toti - è quasi una seduta spiritica. Ci sono delle responsabilità da prendersi, il centrodestra è pronto, il M5s - ha concluso Toti - non ho ancora capito se lo è o no».

CENA TOTI E BERLUSCONI - «Ieri sera ho cenato con Berlusconi e gli ho detto che bisogna coinvolgere di più gli amministratori locali, la nostra classe dirigente, che serve un dibattito vero all'interno del partito che non metterebbe affatto in discussione anzi rafforzerebbe le prerogative di Berlusconi. C'è bisogno di meritocrazia».

POLVERE SULLE SCARPE - «Abbiamo bisogno - ha aggiunto il governatore ligure - di una dirigenza che per la prima volta dimostri anche a Berlusconi quanto vale sul campo, chi vince e chi perde, chi ha la fiducia dei suoi territori e chi invece non la fiducia dei suoi elettori, chi ha fatto una carriera per cooptazione e chi invece si è sporcato di polvere le scarpe, magari andando a conquistare il proprio comune o la propria regione».

PER IL FUTURO - «Dobbiamo poi guardare alla Lega e a Fratelli d'Italia - ha sottolineato Toti - come alleati strutturali per il futuro. A me piacerebbe un partito unico ma non mi impicco a questa idea. Chi mette in discussione Berlusconi - prosegue - lo fa in malafede semplicemente per non confrontarsi. Salvini ha dimostrato di volere l'unità del centrodestra. L'ho trovato compatto. - continua il governatore - C'è la consapevolezza seria che è un'entità unica e oggi fare qualcosa di diverso - ha concluso Toti - sarebbe uno schiaffo a chi ha mandato in Parlamento tanti parlamentari».

PD - «E' giusto che il PD faccia parte della dialettica democratica, questa idea che 'Abbiamo perso quindi stiamo sull'Aventino' è un po' puerile. Mi auguro - finisce così Toti - che il Pd abbandoni le scorciatoie e abbia un dibattito interno sereno perché abbiamo bisogno di una sinistra progressista con cui confrontarci. Spero diventi un interlocutore serio»