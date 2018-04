GENOVA - Una donna di 36 anni è morta la scorsa notte per meningite batterica. La donna, originaria di Masone, nell'entroterra genovese, era stata ricoverata ieri pomeriggio all'ospedale di Voltri con la febbre molto alta. I medici hanno diagnosticato in tempi brevi la meningite ed era stato disposto il trasferimento all'ospedale San Martino, tuttavia il rapido peggioramento delle sue condizioni ha portato a un ricovero immediato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Voltri.

IL DECESSO - Le condizioni della 36enne, mamma di un bambino di 3 anni, sono andate via via peggiorando fino all'arresto respiratorio che ne ha causato la morte. Il test rapido sul liquor ha confermato la diagnosi di meningite da meningococco. I parenti e quanti sono stati in contatto con lei negli ultimi sette giorni sono stati e dovranno essere sottoposti a profilassi.