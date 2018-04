L'arte del "baratto ecologico": rifiuti per biglietti Euroflora 2018

GENOVA - Oltre 400 persone presenti e circa cinque tonnellate di materiale recuperato. Partenza super per la settimana ecologica del riciclo a Genova organizzata da Amiu. E' iniziata ieri, 15 aprile, in Piazza Leonardo da Vinci a Albaro e proseguirà fino a domenica 22 aprile. Un'occasione per far conoscere l'utilizzo delle isole ecologiche e del camioncino EcoVan, promuovendo la raccolta di tutte le tre tipologie di materiali normalmente trattati, ovvero rifiuti ingombranti, pericolosi e Raee.

SEI CAMION PIENI - Per questa prima giornata sono stati riempiti sei camion tra pezzi elettronici (un migliaio), una trentina di paia di sci, 15 materassi e 300 tra sedie, arredi e suppellettili varie. «Il nostro obiettivo è quello di metterci sempre di più al servizio della cittadinanza - ha detto Tiziana Merlino, direttore generale di Amiu -. Vogliamo moltiplicare le iniziative come queste per rafforzare la presenza della nostra azienda sul territorio e il legame con i genovesi».

RICOMPENSA - L'affluenza è stata tanta probabilmente anche grazie al "premio" messo in palio per chi porterà, entro questa settimana ecologica del riciclo, un rifiuto per tipologia trattata. Infatti chi riuscirà a svolgere il compito richiesto dall' Amiu, otterrà un biglietto omaggio per Euroflora 2018 (per utenza tari). Il numero di biglietti è di 4 mila, o meglio di 600 per giornata poichè l'entrata a Euroflora ha come sempre un numero prestabilito di visitatori per giorno.

CALENDARIO - La settimana ecologica sarà scandita da diverse tappe dove i cittadini potranno recarsi con i loro rifiuti:

- Lunedì 16 e Martedì 17 aprile presso l'Isola Ecologica di Prà dalle ore 7.30 alle 18.30.

- Mercoledì 18 e Giovedì 19 aprile presso l'Isola Ecologica di Campi dalle ore 7.30 alle 18.30.

- Venerdì 20 aprile presso l'Isola Ecologica di Pontedecimo dalle ore 7.30 alle 18.30.

- Sabato 21 aprile presso l'Isola Ecologica di Staglieno dalle ore 7.30alle 18.30.

- Domenica 22 aprile troverete il camioncino Ecovan in via Brignole de Ferrari sotto l'Albergo dei Poveri dalle ore 8.30 alle 12.30