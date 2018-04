Risse per strada nella notte tra Pasqua e pasquetta

GENOVA - Notte di risse a Genova. Polizia e Carabinieri sono intervenuti a Sampierdarena, in via Fillak e in via Buranello, due gruppi di giovani in via Fillak, usciti dalla discoteca Mascara verso le 3 di notte del lunedì di pasquetta, si sono fronteggiate per strada.

IN VIA FILLAK - All'arrivo dei poliziotti il gruppo si è dileguato, solo un uomo di 27 anni di origini albanesi è stato fermato e denunciato per rissa. Secondo quanto raccontato dai testimoni, si sarebbero fronteggiate una decina di persone a mani nude.

ALTRO SCONTRO - In via Buranello invece, sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia municipale, dopo le segnalazioni di alcuni residenti. In questo caso però il gruppo di persone sono riuscite ad allontanarsi prima dell'arrivo delle pattuglie.