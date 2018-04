Pasqua: cade in acqua e rischia di annegare

CAMOGLI - I vigili del fuoco e gli uomini della Capitaneria di porto hanno salvato un uomo che, nel pomeriggio del giorno di Pasqua, rischiava di annegare al largo di Punta Chiappa. Per recuperalo è stato necessario l'intervento dell'elicottero dei pompieri, Drago.

CODICE GIALLO - L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Martino di Genova, con codice giallo, per alcune ferite riportate dopo avere sbattuto contro gli scogli. Da accertare ancora se sia caduto in mare per uno scivolone sulle rocce o se sia stato travolto e trascinato da un'onda.