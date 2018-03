SAMPIERDARENA - I carabinieri hanno arrestato un operaio di origini albanesi di 29 anni perché nascondeva nel garage oltre un chilo di cocaina e una pistola con le relative munizioni. Le accuse sono di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di armi.

FERMO E PERQUISIZIONE - L'uomo è stato notato lunedì dai militari in via Pellegrini, a Sampierdarena, alla vista della pattuglia, ha cercato di allontanarsi il più in fretta possibile dal box. Dopo averlo fermato i Carabinieri hanno perquisito il locale trovando oltre un chilo di cocaina, alcuni grammi di marijuana e una pistola Beretta con due caricatori e circa 200 proiettili. L'arma è risultata rubata nel 2015 in provincia di Imperia.