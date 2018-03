GENOVA – Musica, teatro e cultura. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire e i momenti più interessanti del mercoledì sera genovese.

Musica classica

Mercoledì 21 marzo, alle 19, presso S. Maria di Castello, il concerto per la VI Giornata Europea della Musica Antica. A conclusione del workshop dedicato a Bach, un grande evento aperto alla città. Il programma, che restituisce pagine di rara intensità e bellezza, con al centro l’imponente Mottetto Jesu Meine Freude è guidato da Antonio Greco, musicista colto e appassionato, fondatore del Coro Costanzo Porta e Cremona Antiqua, clavicembalista, direttore e assistente di Sir E. Gardiner. Appuntamenti in collaborazione con Goethe Institut Genua.

Poesia

Mercoledì 21 marzo, all’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto (via Giovanni Maggio), in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, 40mo Anniversario della Legge Basaglia - l’Istituto delle Materie e delle Forme Inconsapevoli e Genova Voci - Associazione di promozione sociale presentano «SPQP-S.ono P.azzi Q.uesti P.oeti», un pomeriggio dalle 15.30 alle 19 dedicato alle molteplici relazioni tra poesia e disagio psichico. Introduce Paolo Peloso, psichiatra (Asl3 Genovese) con uno sguardo alle prime sperimentazioni di poesia con i ricoverati all’interno degli ospedali psichiatrici genovesi negli anni '60 - '70. All'interno di questo momento torniamo ad occuparci di Alejandra Pizarnik con una performance sonora Impropizarnik (ansiedad oral) a cura di Gianluca Bottoni e Mara Roberto, dal sottoscala dell'ospedale un viaggio acusmaticocon le parole a due voci e i suoni tratti dai diari della poetessa che passò un periodo della sua breve vita ricoverata in manicomio.

Opera

Mercoledì 21 marzo, alle 20.30, il nuovo allestimento del Carlo Felice è un omaggio a Giacomo Puccini e se La Traviata non fosse un dramma, ma una commedia sentimentale con finale amaro, non c’è dubbio: sarebbe «La rondine» di Puccini. Un’opera scandita dal ritmo del valzer, come un’operetta, dai balli americani allora di moda (fox-trot, one-step), come un musical, e con un profumo sonoro francese degno di Ravel. La regia di Giorgio Gallione utilizza le stesse scene disegnate da Guido Fiorato per Traviata, a sottolineare il gioco di specchi con il capolavoro verdiano. Bella ed elegante, Magda de Civry è una protagonista della vita mondana della Parigi del Secondo Impero e ha un ricco protettore, Rambaldo. Ma una sera conosce Ruggero, giovane aristocratico di provincia, ed è subito amore. Magda, per paura che la sua fama di donna frivola allontani Ruggero, si finge di umili origini (una grisette, una Mimì). Abbandona il lusso dei salotti parigini e si rifugia con l’amato in un angolo remoto della Costa Azzurra. Ma quando Ruggero ottiene dalla famiglia il permesso di sposarla, Magda non ha il coraggio di ingannarlo e gli rivela la verità sul proprio passato. E per non costringerlo a un matrimonio sconveniente, lo lascia, pur soffrendone, tornando alla vita di prima. Se Traviata non fosse un dramma, ma una commedia sentimentale con finale amaro, non c’è dubbio: sarebbe «La rondine» di Puccini. Un’opera scandita dal ritmo del valzer, come un’operetta, dai balli americani allora di moda (fox-trot, one-step), come un musical, e con un profumo sonoro francese degno di Ravel. La regia di Giorgio Gallione utilizza le stesse scene disegnate da Guido Fiorato per Traviata, a sottolineare il gioco di specchi con il capolavoro verdiano.

Giornata della creatività

Mercoledì 21 marzo, in occasione della Giornata europea della creatività, CreArt - Network of Cities for artistic creation, arriva nellaSuperba nella sala del Munizioniere di Palazzo Ducale con #creaArtGenoa. Il Comune di Genova, anche per il quinquennio 2017-2021, è tra i 13 soggetti europei che partecipano al progetto CreArt - Rete di Città per la Creazione Artistica. Il capoluogo ligure è l’unica città italiana assieme a Lecce a prendere parte al progetto di cooperazione culturale, che nel 2017 la Commissione Europea ha deciso di continuare a finanziare, dopo gli ottimi risultati ottenuti nel quinquennio 2007-2013.

Libri

Mercoledì 21 marzo, dalle 18, alle Libreria Feltrinelli di Genova, la scrittrice Simona Porfido presenta il libro «Io sono l'immondo». Si tratta della seconda opera che la scrittrice Simona Porfido pubblica, dopo «La sfumatura rossa della tenebra». Tratto distintivo dell'autrice è la sua scrittura fluida, morbida, delicata con cui delinea i personaggi, descrivendoli con dovizia di particolari quasi come se fossero suoi compagni di giornata, e li anima di vita regalandoli ai suoi lettori che nella lettura diventano parte integrante della storia. Una foglio dopo l'altro, un personaggio dopo l'altro e un avvenimento dopo l'altro ecco delinearsi una delle più belle pagine della storia classica: Filippo II il Macedone e Alessandro. Padre e Figlio. Successi ed Eccessi. Bene e Male. Realtà e Invenzione. Regina, Signora dell'Immondo che reclama il divino figliuolo agli Inferi Dei. Un passaggio dovuto, voluto o semplicemente destinato? La porta da oltrepassare per accedere alla conoscenza di misteri sconosciuti? Sicuramente un altro modo di guardare il mondo e la sua storia.

Tiramisù Day

Eataly Genova partecipa alla giornata dedicata al Tiramisù, che si tiene ogni anno il primo giorno di Primavera, da un'idea della coppia fondente del food writing italiano, gli scrittori e giornalisti piemontesi Clara e Gigi Padovani, che al dolce e alle sue origini hanno dedicato il libro Tiramisù. Storia, curiosità, interpretazioni del dolce italiano più amato (Giunti). Mercoledì 21 marzo, in occasione del #tiramisuday 2018, verrà presentato il Tiramisù Eataly con una ricetta ideata dall'Executive Chef Enrico Panero. In questa giornata, si possono gustare anche altre 3 gustose ricette: il TiraMAISù dello chef Marco Visciola e due dessert preparati da pasticcerie genovesi. Il tutto sarà arricchito da un menu sul tema, in Birreria.

Mostre

Mercoledì 21 marzo è la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale, istituita dalle Nazioni Unite nel 1966 in memoria del massacro di Sharpeville del 21 marzo 1960, quando sessantanove manifestanti neri furono uccisi da trecento poliziotti bianchi durante la marcia pacifica di disobbedienza alle leggi razziste dell’apartheid, che vietavano l’accesso ai neri in intere aree della città (Pass Laws). Per il 21 marzo, il Gruppo Feltrinelli con l’associazione Il Razzismo è una brutta storia propone una mostra nelle Librerie Feltrinelli di nove città italiane che celebra la figura di Nelson Mandela nel centenario dalla sua nascita: un percorso di 24 immagini tratte dal libro «La sfida della libertà», la seconda parte dell’autobiografia di Madiba pubblicata quest’anno da Giangiacomo Feltrinelli Editore e scritta insieme a Mandla Langa. Appuntamento anche alla Feltrinelli di Genova(via Ceccardi), fino al 31 marzo. La mostra percorre gli episodi significativi di questa storia: dalla leggendaria stretta di mano con François Pienaar, capitano degli Springbok - la nazionale di rugby sudafricana - agli incontri con Yasser Arafat, Bill Clinton, per arrivare a istantanee private che lo ritraggono in piccoli gesti quotidiani. Il libro inizia con le parole con cui terminava la prima parte dell’autobiografia Lungo cammino verso la libertà (Feltrinelli, 2013) - «Assieme alla libertà vengono le responsabilità: Il mio lungo cammino non è ancora alla fine» - e ricorda, a partire dal 1994, gli anni della presidenza di Mandela. Primo presidente eletto democraticamente in Sudafrica,nel corso dei cinque anni dell’incarico lui e il suo Governo hanno dato inizio a un’impresa straordinaria: trasformare una nazione lacerata da secoli di colonialismo e apartheid in una democrazia autentica, nella quale tutti i cittadini sudafricani.

Per i più piccoli

Mercoledì 21 marzo appuntamento ai Giardini Babilonia, al fianco della Facoltà di Architettura di Genova, con Primavera in Babilonia. Una giornata in giardino a cui tutti sono invitati, per scoprire proposte e iniziative riguardanti i Giardini di Babilonia in Stradone S. Agostino, angolo Vico Vegetti. In programma: alle 16.30 il laboratorio Talee e bombe di semi; alle 17.30 merenda. Durante il pomeriggio, si possono portare e donare piante per il giardino (e scambiare con gli altri partecipanti). Infine, performace inpiazza Sarzano.