GENOVA – Musica, spettacolo, mostre e molto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del giovedì sera genovese.

Novità discografiche

Giovedì 15 marzo, dalle 18, alla Feltrinelli di Genova, appuntamento con Zibba, che presenta l'album «Le cose». Il cd esce anticipato dai singoli «Quello Che Vuoi» e «Quando Stiamo Bene » feat. Elodie (prod. Mace). In programma firmacopie e un mini-live. L’album contiene dodici brani, molti dei quali nati da collaborazioni con artisti di primo piano provenienti da realtà musicali diverse e distanti, ma che Zibba ha saputo avvicinare esaltando ogni loro sfumatura: in ordine di apparizione Elodie, Erica Mou, Chantal, David Blank, Alex Britti, Marco Masini e Diego Esposito. «Le cose» è un album concepito e cresciuto nel tempo, passando attraverso diverse fasi produttive tra la Liguria e Milano. La produzione è stata curata in prima persona da Zibba, assistito da Simone Sproccati: la scrupolosa ricerca sonora ha permesso di cucire intorno alle voci dei tanti artisti che compaiono nel disco la giusta atmosfera.Stasera lo presenta ai fan ed esegue alcuni brani live.

Concerti

Giglio Bagnara, dopo la Milano Fashion Week, continua i grandi eventi con un appuntamento dedicato alla musica e alla moda degli anni '80, nell'anno del suo 149° anniversario. Giovedì 15 marzo, alle 17.30, è in programma «80 Special», grande festa con diversi eventi: showcase dei GnuQuartet, eccellenza musicale genovese che ha suonato con Gino Paoli, Negramaro, Afterhours, Subsonica, De Gregori. I GnuQuartet daranno un'anteprima del loro nuovo disco dedicato agli anni '80, che presenteranno nel concerto in programma alla Claque il prossimo 24 aprile. Attenzione particolare va al nuovo Temporary Gulf Store che giovedì 15 marzo inaugura il suo spazio presso Giglio Bagnara. Tanti 'must' per i motociclisti come il giubbotto Warson e gli splendidi caschi vintage indossati da Steve McQueen nei suoi film; una bellissima collezione anni 70/80 dedicata al mondo delle 2 ruote. Enoteca Squillari propone uno speciale percorso degustazione con le migliori cantine e birrifici italiani.

Musica al Castello

Giovedì 15 marzo, alle 16.30, al Castello D'Albertis, avvio della stagione concertistica «Sei corde al Castello» con Noche de guitarra peruana con Abel Velásquez Zavaleta (chitarra). «Sei corde al Castello» intende celebrare il legame storico esistente tra la città e la chitarra, in un luogo intriso di genovesità e bellezza come Castello D’Albertis. Il programma proposto dal Direttore Artistico Riccardo Guella spazierà dalla musica barocca alla musica dei primi del '900, passando per la ricca produzione di composizioni del XIX secolo, tra cui la musica per chitarra di Niccolò Paganini, che tanto amava questo strumento e per il quale ha scritto moltissime pagine di assoluta importanza. Da il via alla rassegna il concerto di Abel Velásquez Zavaleta, con «Noche de guitarra peruana».

A teatro

Norvegia, 22 luglio 2011, Anders Behring Breivik scatena l'inferno. Otto morti con un'autobomba a Oslo e 69 ragazzi laburisti uccisi uno a uno nell'isola di Utøya, il paradiso nordico da decenni sede di campeggi estivi dei socialisti di tutto il mondo. Un'azione studiata per anni nei minimi dettagli. «Utøya», in scena al Teatro della Tosse dal 15 al 17 marzo (20.30), è il tentativo di fare memoria e denuncia senza fare "teatro civile", è a pieno titolo una tragedia contemporanea. Arianna Scommegna e Mattia Fabris diretti da Serena Sinigaglia spalancano una finestra di riflessione su quanto accaduto attraverso le vite di tre coppie coinvolte.

Arte

Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco, Confucio. «Negativo in positivo» è l’estensione di un evento espositivo, iniziato a San Francisco nel 2017, che prende spunto proprio dal pensiero confuciano, progetto di Fabio Tasso esposto in Sala Dogana al Ducale di Genova da giovedì 15 marzo al 1 aprile 2018. È un momento che unisce la tradizionale mostra d’arte all’esperienza attiva che si può fare in un museo delle scienze. Saranno presenti sculture, disegni e molto altro, il tutto realizzato attraverso processi che prevedono l'utilizzo di sistemi produttivi. Chi visita questa mostra, invece di limitarsi al guardare, potrà anche comprendere ciò che è esposto attraverso la pratica. «Negativo in positivo» offre un momento di piacere a tutti, grandi e piccoli, attraverso una fruizione attiva. L’esposizioneè basata sul rapporto tra pieno e vuoto ed ha indubbiamente un’impronta di tipo filosofico e orientale. Il titolo stesso «Negativo in positivo», oltre al riferimento topologico, allude ad una sfumatura psicologica. Arte, scienza, filosofia, psicologia e oriente sono gli stimoli che l'osservatore potrà ricevere. Tutti questi temi in delle opere che, non raffigurando nulla se non lo spazio stesso, sono adatte a qualsiasi tipo di pubblico.

Swing ai Giardini Luzzati

Se l'Italia fosse musica, oggi sarebbe una band con gli strumenti scordati in disaccordo se suonare ballate da bardi medievali o punk rock liceale. Per fortuna la playlist dello Swing in Luzzati non delude mai, e ci farà ballare così tanto che se si votasse domani ci sarebbero i Plotterz al governo. Lindy Hop, Charleston, Balboa e Birrette a pioggia. E se non sapete ballare potete sempre battere le mani (ricordandovi prima di poggiare il boccale) Ingresso libero.