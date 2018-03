GENOVA - In via Isnardi, a Cogoleto, un uomo di 56 anni è caduto da un muretto rimanendo infilzato in un cancello. Le cause e l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto venerdì pomeriggio, sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sarebbero gravi e rischierebbe la perdita di un braccio, ferito nella caduta.

LA CADUTA - Secondo la ricostruzione dei Vigili del Fuoco, che sono accorsi insieme ai sanitari del 118, l'uomo stava tentando di scavalcare una ringhiera nei pressi del palazzo dove abita la madre, avendo perso malauguratamente l'equilibrio sarebbe caduto proprio sopra le travi di ferro appuntite del cancello poco più in basso. Purtroppo la caduta ha fatto si che una delle punte acuminate del cancello gli si conficcasse sotto l'ascella, anche il volto non è stato risparmiato. I Vigili del Fuoco hanno dovuto recidere l'asta per liberarlo dal resto del cancello.