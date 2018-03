VENTIMIGLIA - Un ghanese di 38 anni,Owsu Prince, è stato fermato venerdì mentre viaggiava su un pullman proveniente da Barcellona e diretto a Milano con 69 ovuli di cocaina nello stomaco, contenenti un chilo e 200 grammi di droga del valore al dettaglio di circa centomila euro.

ARRESTO - La Polizia di frontiera lo ha arrestato alla barriera autostradale di Ventimiglia. L'uomo aveva un regolare permesso di soggiorno e le dimensioni del suo bagaglio erano compatibili con un breve viaggio per turismo,ma il suo nervosismo ha indotto gli agenti a sospettare che potesse trattarsi di un "body packer", così chiamato chi trasporta dentro sé sostanze stupefacenti abitualmente ingeriti per bocca o immessi nel retto. Da un esame radiologico è emersa la droga ingerita in ovuli della grandezza di 5 centimetri ciascuno.