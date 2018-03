GENOVA - La Protezione Civile della Liguria ha diffuso e prolungato l'allerta gialla per temporali sui bacini piccoli e medi di tutta la regione dalle 20 di oggi, sabato 10 marzo, e prorogata fino alle 20 di domani, domenica 11 marzo. La Liguria infatti sarà interessata da una perturbazione atlantica a cavallo fra sabato e domenica.

PIOGGE SULLA REGIONE - I primi effetti si sono visti già ieri, con una giornata nuvolosa caratterizzata da piogge sparse e isolati rovesci/temporali. In queste ore, spiega Arpal in una nota, la Liguria è interessata dalla parte pre frontale che precede la perturbazione vera e propria attesa tra la tarda serata e la notte. In mattinata si sono registrate deboli piogge un pò su tutta la regione con qualche scroscio più intenso (a Ellera Foglietto 8.2 millimetri in 15 minuti con 18.6 millimetri in un'ora).

PREVISIONI - Il fronte è un corpo nuvoloso importante il cui transito darà origine a piogge significative, diffuse con cumulate elevate. Tuttavia il contesto stagionale, la velocità del passaggio non ostacolato dalla presenza di un anticiclone di blocco a Est e la mancanza di altri "ingredienti" caratteristici delle perturbazioni peggiori non giustificano adesso l'innalzamento dell'allerta oltre la soglia del "giallo». La perturbazione raggiungerà l'apice nella notte a cavallo tra oggi e domani. Domenica le precipitazioni attraverseranno la Liguria da ponente verso levante, con piogge diffuse e rovesci, e un'alta probabilità di temporali forti.