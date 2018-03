GENOVA – Giovanni Allevi e Simone Cristicchi in scena e poi ancora spettacoli cultura e molto altro in questo weekend genovese. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti.

Giovanni Allevi in concerto

Giovanni Allevi torna a calcare i palcoscenici di tutta Italia con una nuova grande tournée di pianoforte e archi: «Equilibrium Tour», oltre 20 concerti che prendono il nome dal suo ultimo progetto discografico «Equilibrium». Giovanni Allevi fa tappa anche a Genova, nella serata di domenica 11 marzo (alle 21) al Teatro Politeama Genovese. L’artista sarà sul palco con il pianoforte accompagnato da 13 selezionati Archi dell'Orchestra Sinfonica Italiana. Una inedita e intima formazione che darà vita alle magiche note dell’ultimo album di studio di Allevi. Il Maestro Allevi eseguirà i suoi brani più celebri, tra cui Flowers, il primo singolo estratto dall'album «Equilibrium». Questo tour attraverserà tutta la penisola. Allevi, in equilibrio nella sua musica tra compositore, pianista e direttore d’orchestra durante il concerto assumerà col carisma e la leggerezza che lo contraddistinguono, tutti i diversi ruoli, attraverso una scaletta che vedrà alternare le atmosfere seducenti delle nuove composizioni e i brani più celebri della sua ventennale carriera.

Simone Cristicchi a teatro

Al Teatro Comunale di Sori, dal 10 marzo, voci, canzoni e memorie della seconda guerra mondiale. Uno spettacolo di e con Simone Cristicchi produzione Promo Music. «Mio nonno è morto in guerra è un vivace e appassionante mosaico di memorie, canzoni e video-proiezioni, i cui protagonisti sono piccoli eroi quotidiani, uomini e donne attraversati da uno dei più violenti terremoti della Storia: la Seconda Guerra Mondiale. Ne è interprete, come autore, attore, musicista e cantautore Simone Cristicchi, tra i più interessanti e liberi talenti della scena teatrale e musicale in Italia. Con la canzone Ti regalerò una rosa Simone Cristicchi ha vinto il 57 esimo Festival di San Remo. Ha portato in scena in teatro «Magazzino 18», «Li romani in Russia» e «Il secondo figlio di Dio».

Cantautori

Sabato 10 marzo, al Crazy Bull di Sampierdarena, per la rassegna musicale «BangArang!» prosegue con un concerto che vedrà salire sul palco «Godblesscomputer» e «Wrongonyou». Godblesscomputer», fedele al groove delle sue influenze, propone un’elettronica calda tra synth analogici, kalimbe, chitarre jazz, scratch, campioni, voci evanescenti. Appuntamento dalle 21.30. Il cantautore romano dal sound internazionale, ha calcato i palchi del Primavera Sound e dell’Home Festival, ha scritto la colonna sonora dell’ultimo film di Gassmann. Dal 26 gennaio sarà disponibile sulle principali piattaforme streaming e in digital download Prove It, il nuovo singolo del cantautore romano dal sound internazionale «Wrongonyou», che anticipa l’album d’esordio Rebirth (Carosello Records) in uscita il 9 marzo.

Musica classica

Mozart è stato un Massone, una scelta che influenzò la sua musica. Il tema sarà approfondito, sabato 10 marzo, alle 20.30, nella Sala Montale del Teatro Carlo Felice a Genova. Una serata a ingresso gratuitoin cui alcuni professori d’orchestra suoneranno alcune tra le più note e misteriose musiche del compositore austriaco. Tra queste, An die Freude (Alla Gioia, K.53) che a 11 anni compose per il suo medico, dottor Wolff, come ringraziamento per averlo curato dal vaiolo. Pare sia stato lo stesso Wolff, massone, a suggerire il testo, tratto da una raccolta di canti latomisti su cui scrivere l’aria. Il repertorio massonico costituisce un momento centrale nella produzione dell’artista austriaco. Mozart entrò ufficialmente nella Massoneria il 14 dicembre del 1784, nella loggia Zur Wohltätigkeit (Alla Beneficenza) fondata dal Maestro Otto von Gemmingen. Da quella data sembra cambiare anche l’intero linguaggio mozartiano, così come lo stesso destino del repertorio massonico. Il concerto di Genova rappresenta una tappa importante per capire la sua musica in quei passaggi che, a un primo ascolto, sono pieni di simboli e mistero. Sul palco salirà il tenore Erlendur Thor Elvarsson accompagnato al violino da Marcello Defant, Roberto Traini al violoncello e Piero Barbareschi al pianoforte. Giacomo Fornari sarà il relatore. L'evento è organizzato dal Collegio Goi Liguria.

Musica live

Sabato 10 marzo, alle 21.30, si terrà allo Spazio Comune dei Giardini Luzzati di Genova il concerto d'autore di Marion Harper. La cantautrice, da Barcellona, esplora con la sua musica dimensioni intime e profonde, sulle note di un pop dal sapore europeo. Ad aprire il concerto sarà Maddalena de Scalzi, cantautrice genovese, allieva del mitico Bambi Fossati.

Spettacolo

Al Teatro Garage, da sabato 10 marzo, in scena «Eva contro Eva». Margo Channing è un’attrice di teatro al culmine del successo, amata e coccolata dal suo pubblico ogni sera. La giovane Eva Harrington è una sua fervida ammiratrice. Grazie all’aiuto di Karen, migliore amica di Margo, Eva conosce la signora Channing e le manifesta tutta la sua ammirazione. Margo, colpita da Eva e dalle sue parole, decide di assumerla come segretaria personale. Dotata di grande fascino e di un’apparente umiltà, la ragazza non tarda ad entrare nelle grazie di Bill Sampson, talentuoso regista e fidanzato di Margo, di Lloyd Richards, marito di Karen e drammaturgo di successo, nonché della stessa Karen. Eva rivela così una feroce determinazione verso il successo personale, e riesce ben presto a sostituirsi a Margo sul palcoscenico ricevendo numerosi consensi, soprattutto da parte del cinico critico teatrale Addison Dewitt. La sua risolutezza e il suo talento la portano all’apice del successo che coinciderà inevitabilmente con l’inizio del suo declino. Eva infatti, ormai abbandonata da tutti, diventerà vittima dello stesso gioco da lei architettato.

Riapre la casa del boia

Domenica 11 marzo riapre la Casa del Boia a Genova (tempo permettendo, sono previste forti piogge), in piazza Cavour. Si tratta della prima apertura del 2018 dopo alcuni mesi di risistemazione e lavori di abbellimento. In programma brevi visite guidate.

Per i più piccoli

Nel paese di Tarot le parole si sono rimpicciolite, le storie si sono accorciate, le bocche sono mute. Ma un giorno arriva, da molto lontano, un Saltimbanco, ha con sé l’ascolto e uno carretto bislacco, capace di riaccendere memorie. La prima parola è bicicletta, una parola bella, rotonda, che sa come mettere in moto pensieri arrugginiti e un primo ricordo comincia a riaffiorare. Appuntamento domenica 11 marzo al Teatro della Tosse di Genova. Ma a Tarot non sono solo le parole a risvegliarsi, ci sono storie antiche che, vivificate da memorie vissute, divengono incandescenza interminabile di vita. Lo scricchiolio di foglie e le onde del mare chiamano domande e aprono sentieri di fiaba. I racconti s’intrecciano, i ceri nel buio si accendono e si spengono a raccontare del mondo di qui e di là. Si ride delle paure superate, del nostro inciampare goffo nella vita e degli sciocchi che a volte acchiappano la fortuna per la coda. Si trattiene il fiato nell’oscurità del mare, fino a riemergere nello stupore della vita che è tonda e sempre ricomincia come le storie che camminano sempre. Le storie sono vere e quello che sembra una fine torna ad essere un inizio. Spettacolo dai 5 anni.

Bambini al museo

Saranno i dinosauri i protagonisti del prossimo weekend al Museo di Storia Naturale G. Doria di Genova. Il consueto appuntamento con le attività didattiche a cura di ADM - Associazione Didattica Museale, porta i bambini indietro nel tempo, fino alle più lontane età geologiche. Il doppio appuntamento è per domenica 11 marzo in museo: rispettivamente al mattino per i bambini dai 3 ai 5 anni, e al pomeriggio per i più grandi dai 6 ai 12 anni. Alle 11.15 si va a spasso con Dino per fare un tuffo nel passato scoprendo l'affascinante mondo dei dinosauri attraverso giochi ed attività adatte ai bimbi più piccini, fino ai 5 anni. L'incontro ha la durata di circa 1h e un costo di 6 euro a bambino. Obbligatoria la prenotazione al numero: 334 8053212. Alle 15 c'è il Jurassic lab, laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 12 anni che permette di simulare uno scavo paleontologico e studiare le impronte fossili dei dinosauri. Come vivevano? Cosa mangiavano? Come si muovevano e perchè si sono estinti? Per dare una risposta alle molteplici domade dei giovani esploratori basta partecipare all'attività! La durata è di 1h e 30' e il costo è di 5 euro a bambino; prenotazione obbligatoria al numero: 334 8053212.

Mercatini

Da venerdì 9 a domenica 11 marzo, torna ai Magazzini del Cotoneal Porto Antico di Genova (Centro Congressi) Fantasy & Hobby, lamostra-mercato della creatività e delle arti manuali. Tre giorni dedicati al fai da te, il luogo ideale per coltivare le proprie passioni con tanti corsi, dimostrazioni ed eventi collaterali.