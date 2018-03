LA SPEZIA - Approda in Liguria il "Museo navigante" a bordo della goletta Oloferne, con due mostre all'interno dell'imbarcazione e 10 rari fascicoli sulle operazioni navali nella Grande Guerra, dell'archivio dell'ufficio storico della Marina Militare.

LA NAVE DI CARTA - Oloferne è l'ammiraglia dell'associazione spezzina "La nave di carta", partita lo scorso 9 gennaio da Cesenatico e che promuove, insieme al Galata Mu.Ma. di Genova, al museo della marineria di Cesenatico e all'associazione musei marittimi del Mediterraneo, la prima iniziativa per la promozione dei musei del mare con il sostegno del Mibact per l'anno europeo del patrimonio culturale.

IL VIAGGIO - In questo viaggio Oloferne ha già toccato 23 tappe per 1250 miglia percorse e oltre 6 mila visitatori. La goletta arriverà nel Golfo spezzino la mattina del 10 marzo al molo di Assonautica da dove prenderanno il via due giorni di iniziative, incontri e spettacolo con il coinvolgimento di associazioni, enti e anche del Museo Tecnico Navale della Spezia.