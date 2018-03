LA SPEZIA - Sarebbe scivolata mentre era su un terrazzino a stendere i panni una giovane donna di 28 anni, precipitata dal quarto piano di una palazzina in via Duino a La Spezia e deceduta. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10. La donna, di origine albanese e madre di un bimbo che al momento dell'incidente si trovava all'asilo, secondo gli accertamenti in corso da parte della Polizia era da sola in casa con la porta chiusa dall'interno.

NO AL SUICIDIO - In un primo momento si era pensato a un suicidio ma secondo gli investigatori appare più probabile la caduta accidentale. Sul posto è stato chiamato il marito, che si trovava al lavoro.