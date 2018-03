GENOVA - Il blocco del Terzo Valico, l'alta velocità ferroviaria Genova-Milano, resta prioritario per il M5S e con otto parlamentari eletti il Movimento ha più forza per bloccare l'opera, come annunciato dal leader Luigi Di Maio. «Considerato che l'opera è a un quinto della realizzazione - ha detto Alice Salvatore - ci sono i margini per fermare lo scempio e soprattutto per lavorare in modo che le merci vadano più veloci, siano conferite in maggior numero e che la capacità di trasporto delle altre linee sia aumentato».

ALTRE PRIORITA' PER M5S - Altre opere sono più importanti per i Cinque Stelle, come: il raddoppio della ferrovia a ponente, la Pontremolese, il tunnel della Val Fontanabuona. «Siamo per le infrastrutture che servono al territorio».

ASSURDO FERMARCI - Per il governatore Toti «sarebbe assurdo fermare l'opera, già finanziata e utile per lo sviluppo del sistema portuale ligure». Il sindaco Marco Bucci dice: «Sto male al pensiero di uno stop al Terzo Valico. I cittadini si arrabbierebbero». I sindacati sottolineano che: «L'opera di fatto è già finanziata e soprattutto è nevralgica per lo sviluppo presente e futuro del nostro territorio e dei nostri porti».