L' Uomo di Mentone era una donna

VENTIMIGLIA - Appartiene a una donna di circa 37 anni e non a un uomo, come erroneamente ritenuto fino a qualche anno fa, lo scheletro rinvenuto in sepoltura nel 1872 nella grotta Caviglione del sito archeologico dei Balzi Rossi, situato al confine italo-francese di Ventimiglia. La scoperta scientifica è stata comunicata ieri durante l'inaugurazione del nuovo allestimento del Museo Preistorico di Balzi Rossi.

DONNA DI CAVIGLIONE - «La sepoltura, quindi, non si chiama più l'Uomo di Mentone, ma la Donna di Caviglione - ha detto Antonella Traverso, direttore del museo - ed è stata proprio questa sorprendente scoperta a dare impulso al riallestimento complessivo del museo». La presentazione al pubblico di questa scoperta avverrà in occasione della Festa della Donna.