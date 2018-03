GENOVA – Dal varietà, al dramma, alla commedia fino alla cultura. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del mercoledì sera genovese.

Spettacolo

Mercoledì 7 marzo, alle 21, presso l'Antica Vetreria del Molo in vico chiuso Gelsa 8r, Andrea Benfante e Anna Giarrocco portano in scena il loro spettacolo «Follie del Varietà» tra sketch comici, canzoni buffe, cavalli di battaglia, dai Salamini a Fortunello di Petrolini, dal Gagà e la Sciantosa, ai De Rege a Gastone. L'atmosfera è quella di Café Chantant, dove il pubblico mangiava e beveva letteralmente in faccia agli artisti. Forse non erano tempi esattamente facili per gli artisti del varietà, ma era una grande palestra... Cavalcando fra i decenni del '900, ci troviamo di fronte ai Salamini di Ettore Petrolini, innovatore ed inventore del non-sense all'amatriciana e alle esibizioni - un vagamente osé - delle sciantose o delle divette che facevano girare la testa agli avventori dei locali del tempo.

Comicità

Enzo Paci protagonista al Politeama Genovese nella serata di giovedì 7 marzo con lo show «Come fai, fai bene!». Con la partecipazione di Romina Uguzzoni; scene Giacomo Rigalza. Il nuovo spettacolo di Enzo Paci. Tra consigli sbagliati e scelte avventate all’inseguimento di falsi miti e valori, Enzo Paci ci racconterà di come si è allontanato da sé stesso perdendosi in un bicchiere di vodka lemon e il sorriso di una tardona, per poi scoprire che forse il vero viaggio da fare è quello che lo riporterà a casa cambiato e con una nuova consapevolezza, che in fondo, in fondo nella vita: «Come fai, fai bene!» Il nuovo spettacolo del comico genovese e noto al piccolo schermo per il personaggio di Mattia Passadore, che ha spopolato a Colorado. Bastardo come Mr. Bean, psicolabile come Epifanio, iperecinetico come Jerry Lewis, monomaniaco come Mario Pio, Enzo Paci ha inventato una maschera, Mattia Passadore, che è lo specchio di una genovesità mugugnona declinata secondo un inesauribile schema di tic tipici da Voltri a Nervi.

Teatro e arte

Mercoledì 7 marzo, a La Claque - Teatro della Tosse, dalle 21.30 va in scena «Labbra», spettacolo teatrale di Irene Lamponi. Dalle 20.30, inaugurazione mostra fotografica Into the Blue di Sara Ciommei, che rimarrà fino a maggio. Si tratta di un progetto fotografico che racconta attraverso il ritratto gli artisti di passaggio a Genova. In un’unica location, immersa nel blu. A cura di Sara Ciommei. «Labbra» - il bagno, un sogno, io, spettacolo di Irene Lamponi, con Irene Lamponi e Valeria Angelozzi; scene di Rodolfo Bignardi; foto Sara Ciommei e Federico Pitto; in collaborazione con Teatro Della Tosse e Centro Sociale Zapata Genova, con il patrocinio di Arcidonna e Ass. Le Mafalde. Io non posso essere come voglio. Io non posso essere sempre me. Labbra affronta in maniera divertente e spiazzante i tabù legati al sesso, al corpo e al rapporto con l'altro. Si parte dalle donne ma si ingloba la società tutta. Si parte dalle donne ma si ingloba la società tutta. Cosa sono nella nostra contemporaneità il sesso, l'amore, la violenza? Quanto siamo liberi nelle nostre azioni quotidiane? Quanto crediamo di esserlo? Lo spettacolo è diviso in tre parti a se stanti, che raccontano tre situazioni a diverse.

Teatro in inglese

Per tre giorni, da mercoledì 7 a domenica 9 marzo, sul palcoscenico del Teatro Duse di Genova si parla la lingua di Shakespeare. Direttamente da Edimburgo, arrivano in scena due spettacoli: «A Young Woman Who Lived in a Shoe» (le cui repliche sono riservate alle scuole) e «A Bench on the Road», scritti e diretti entrambi da Laura Pasetti e adatti sia per gli studenti, sia per tutti coloro che vogliono godersi uno spettacolo teatrale recitato in lingua originale. Gli spettacoli in lingua inglese sono fuori abbonamento.

Libri

Mercoledì 7 marzo, alle 18, presso la Libreria Feltrinelli a Genova, l'autore Giorgio Rossini presenta il volume «Michele Fenati 1885-1973». Un architetto civico tra eclettismo e razionalismo (Sagep editore). L'ingegner Giuseppe Fenati, figlio di Michele, espresse la volontà di donare il ricco patrimonio grafico del padre al comune di Genova, ove egli operò tra il 1908 ed il 1950. Si tratta di oltre mille disegni, riguardanti non solo opere di architettura ed urbanistica, ma anche arredi, mobili, decorazioni, ricami, costumi ed apparati scenografici. La disponibilità della Direzione del Centro di Documentazione per la Storia, l'Arte e l'Immagine di Genova ad accogliere nel 2015 tale patrimonio fu un concreto segnale per la valorizzazione e lo studio di un fecondo architetto che ha contribuito alla formazione dell'immagine urbana di Genova nella prima metà del Novecento. L'esame di questa produzione architettonica ha messo in evidenza come Fenati abbia svolto un importante ruolo di progettista di opere di grande rilevanza pubblica, dai mercati in ferro alle scuole, dalla costruzione ed ampliamento dei principali cimiteri cittadini ai monumenti a ricordo dei Caduti della Grande Guerra. Con questo libro si è proceduto ad effettuare un primo studio della sua ampia ed articolata produzione artistica.