GENOVA - Tenta il suicidio buttandosi da un ponte e finisce su un'auto in transito. Tragedia successa ieri, nel primo pomeriggio, a Genova Sampierdarena. Secondo quanto appreso una donna è salita sul ponte della ferrovia, a pochi passi da un centro commerciale, scavalcando la rete di sicurezza e dopo pochi secondi in bilico si è buttata di sotto.

SULL'AUTO - In quel momento sulla strada è passata una ragazza alla guida della sua auto, una Fiat 500, a velocità moderata e la donna le è piombata sul parabrezza. Chi ha assistito ai fatti ha immediatamente chiamato i soccorsi. La donna che ha tentato il suicidio è stata ricoverata in condizioni disperate. Illesa, ma in stato di choc, la ragazza che era alla guida della vettura il cui vetro è stato completamente sfondato.