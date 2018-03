GENOVA - Grave incidente ieri nel tardo pomeriggio a Sturla, in via Capo di Santa Chiara. Una donna di 68 anni è stata investita da in suv che stava facendo retromarcia ed è stata trascinata per alcuni metri. Per recuperarla è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi subito sul posto insieme ai medici del 118 e alla sezione Infortunistica della Polizia Municipale.

GRAVE IN OSPEDALE - La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino dove è ricoverata in Rianimazione.