GENOVA - Non ha mai preso la patente ed era già stato indagato perché sorpreso a guidare: sabato scorso, durante una manovra in retromarcia ha falciato un uomo di 74 anni di origini piemontesi, che è morto stasera dopo tre giorni di ricovero al Policlinico San Martino. Il giovane, che è stato denunciato per omicidio colposo, ha 23 anni ed è genovese.

ALL'EX MERCATO - L'incidente era avvenuto nell'area privata dell'ex mercato comunale di via della Libertà, nel quartiere della Foce: l'anziano era finito in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto i poliziotti della sezione infortunistica della Municipale hanno accertato che il giovane conducente del furgone era sprovvisto di patente di guida e già in passato era stato indagato per guida senza patente.