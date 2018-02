GENOVA – Umberto Tozzi in concerto, gli appuntamenti a teatro e con il cinema d'autore. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del giovedì sera genovese.

Umberto Tozzi in concerto

Al Teatro Politeama Genovese, giovedì 1 marzo alle 21, il concerto di Umberto Tozzi. E' uscito il 1 dicembre 2017 «40 anni che Ti Amo in Arena» (prodotto da Momy Records e F&P Group, distribuito Sony Music), il nuovo album live di Umberto Tozzi, registrato lo scorso 14 ottobre durante il concerto-evento «40 anni che Ti Amo in Arena di Verona». Il cantautore torinese proporrà questo nuovo spettacolo anche a Genova, giovedì 1 marzo al Politeama Genovese (alle 21). Il concerto è sold out. L’evento, che è stata l’occasione per celebrare i 40 anni di carriera di uno dei più grandi cantautori italiani insieme a Gianni Morandi , Enrico Ruggeri, Marco Masini, Al Bano, Fausto Leali e Raf, andrà in onda in prima serata martedì 28 novembre su Canale 5, con la regia di Roberto Cenci. Dopo il successo dell’evento all’Arena e del precedente tour in tutta Italia «40 anni che Ti Amo», Umberto Tozzi ritorna dal vivo con un nuovo spettacolo nei teatri storici d’Italia e del mondo da domenica 11 febbraio, alle ore 21, al Teatro Regio di Parma (Via Giuseppe Garibaldi, 16/a). Oltre a tutti quei brani che lo hanno reso celebre - «Gloria», «Si può dare di più», «Gli Altri siamo noi», «Gente di Mare», «Dimmi di No», «Stella Stai», «Donna amante mia» - il cantautore torinese proporrà un intermezzo dove interpreterà alcuni brani del suo repertorio arrangiati in una veste acustica.

A teatro

Carrozzeria Orfeo gioca con la nevrosi metropolitana di un mondo popolato da frustrati, reietti, delusi e disperati, con un linguaggio spesso politicamente scorretto. Appuntamento giovedì 1 (19.30) e venerdì 2 (21) marzo al Teatro Modena. Un parcheggio abbandonato e degradato dietro ad un cimitero periferico e autunnale, sulla rete metallica che separa il parcheggio dal resto del mondo stralci di necrologi, di cartelloni pubblicitari e un’insegna con sopra scritto «Divieto di abbandono rifiuti». Due roulotte e una tenda situate a pochi metri l’una dall’altra ospitano una varia umanità: un ex prete e il fratello sordomuto che vive di espedienti, la sorella convertita all’Islam per amore del marito, un arabo moderato che vende fiori al cimitero, e un ex ricco che ogni mattina esce con l’abito e la ventiquattrore. Dopo «Thanks for Vaselina» e «Animali da bar», la ricerca teatrale del gruppo Carrozzeria Orfeo prosegue con un nuovo lavoro il cui obiettivo è quello di fotografare un’umanità socialmente instabile, carica di nevrosi e debolezze, attraverso un occhio lucido, divertito e, soprattutto, innamorato dei personaggi che racconta. Uno stile «eccessivo», quello della Carrozzeria, che, trasformandosi in provocatorio realismo, cerca un divertimento mai gratuito e fine a se stesso: un punto di vista sul presente che non si fa mai imprigionare dalla retorica o da inutili moralismi. Diplomati all’Accademia d’Arte Drammatica «Nico Pepe» di Udine, Massimiliano Setti e Gabriele Di Luca, insieme a Luisa Supino, costituiscono nel 2007 la compagnia Carrozzeria Orfeo, di cui sono autori, registi, interpreti e autori delle musiche originali.

Libri

Giovedì 1 marzo , alle 16, presso il Centro Civico Buranello di Sampierdarena (via Nicolò Daste 8), è in programma la prima presentazione del romanzo d'esordio di Stefano Galardini, dal titolo «Il tempo dentro di noi» (edizioni Convalle). A dialogare insieme all'autore sarà Sara Boero.

Cinema

Il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy, che dal 2013 porta in Italia i migliori film del Festival del Cinema di Montagna di Banff (Canada), torna a Genova giovedì 1 marzo presso il Cinema The Space Porto Antico, con una nuova selezione di corto e medio metraggi dedicati al mondo della montagna e dell’outdoor. Ogni serata del tour italiano del Banff Mountain Film Festival World Tour vi propone due ore diproiezioni con una serie di emozionanti e coinvolgenti corto e medio metraggi. I grandi spazi selvaggi e la natura incontaminata faranno da sfondo alle imprese di atleti ed esploratori, alla ricerca di nuovi modi di vivere l’avventura e di superare i propri limiti. In Italia dal 2013, il festival consegue un successo di pubblico sempre crescente e ogni anno aumenta il numero delle tappe e delle città coinvolte. Il tour italiano 2018 prevede un calendario di 28 serate in 26 città, tra cui spiccano Aosta e Biella che il festival toccherà quest’anno per la prima volta. Aiutateci a gestire al meglio la serata presentandovi in anticipo. Con la modalità print@home potrete entrare alla serata stampando e presentando il biglietto che riceverete sulla vostra casella email a seguito dell’acquisto. Ingresso in sala alle 19.30. Per info consultare: www.banff.it.