IMPERIA - Propaganda elettorale del Movimento 5 Stelle nella sala d'aspetto del reparto di Neurologia dell'ospedale di Imperia è stata denunciata dalla segreteria provinciale di Fratelli d'Italia. «Non ci sembrava possibile e allora abbiamo chiesto al nostro militante, lì purtroppo per assistere un parente, una seconda fotografia", afferma in una nota Fabrizio Cravero, portavoce provinciale imperiese. «Ebbene sì, il Movimento 5Stelle entra negli ospedali e fa propaganda politica. - prosegue Cravero - Non crediamo davvero che questo sia un modo consono di fare la campagna elettorale».

PROVVEDIMENTI - «Vi sono tanti luoghi dove esporre le proprie idee, anche di critica, sulla sanità: incontri, dibattiti pubblici, spazi televisivi o radiofonici. Ma all'interno di luoghi di cura e spesso di sofferenza ritengo non sia opportuno fare propaganda». Così il vice governatore della Liguria, Sonia Viale, ha reso noto che la direzione generale del presidio ospedaliero ha provveduto o provvederà a rimuovere i volantini.