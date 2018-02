GENOVA - E' morto oggi nella sala di rianimazione del policlinico San Martino il sessantunenne che l'8 febbraio scorso era stato travolto sulle strisce pedonali, a poche decine di metri dall'ospedale, da una moto sfuggita al controllo del conducente che cadde e a sua volte si ferì.

IL FATTO - L'incidente era avvenuto alle 6.35 del mattino in via Lagustena: dalla prima ricostruzione degli agenti municipali della sezione Infortunistica intervenuti sul posto il motociclista avrebbe perso il controllo della moto vicino alle strisce pedonali forse a causa dell'asfalto bagnato dalla pioggia. Il conducente risultava indagato per lesioni colpose ma dopo il decesso della vittima dell'incidente il capo di accusa sarà tramutato in omicidio stradale.

INVESTIMENTO A STURLA - Ieri sera invece è stata investita da uno scooter un'anziana di 86 anni, in via Isonzo. La donna è stata immediatamente trasferita all'ospedale San Martino dal 118, con codice rosso poichè aveva riportato gravi ferite che purtroppo le sono state fatali. Infatti l'anziana è deceduta poche ore dopo il ricovero.

DICIOTTENNE ALLA GUIDA - Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente, il giovane alla guida è un ragazzo di diciotto anni.