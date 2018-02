LA SPEZIA - Specchi di mare ghiacciato. Un paesaggio decisamente insolito nel Golfo dei Poeti. Eppure sono in molti ad aver notato il singolare fenomeno alla Spezia, in alcune zone delle Grazie a Porto Venere e persino nel porticciolo di Sestri Ponente. Se sembrava insolito il ghiaccio che ha ricoperto la fontana in piazza De Ferrari, vedere anche le sponde del mare avvolte da uno strato di ghiaccio, anche se sottile, non è cosa da tutti i giorni per le coste liguri.

VADEMECUM CONTRO IL FREDDO - Il freddo glaciale di questi giorni ha provocato anche numerose rotture di tubazioni, a causa dell'acqua ghiacciata, per le quali sono stati chiamati i Vigili del Fuoco e Acam, che ha diffuso un vademecum con semplici accorgimenti per evitare guasti e blackout idrici.