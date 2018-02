GENOVA - «Si affittano pattini da ghiaccio per girare intorno alla fontana». E' il cartello firmato «Buran» apparso ieri mattina nella fontana di Piazza De Ferrari che,anche oggi, è ricoperta di una spessa patina di ghiaccio. Un cartello che fa sorridere i passanti infreddoliti ed è diventata una delle immagini più "gettonate" da turisti e cittadini che, passando dalla piazza centrale della città, si sono fermati per una fotografia, affascinati dai riflessi che arrivano dalla vasca.

ALLERTA GIALLA - L'allerta gialla proseguirà ancora per tutta la giornata e sicuramente il ghiaccio non abbandonerà la fontana, pertanto l'invito ad indossare pattini da ghiaccio non lascerà il centro ancora per qualche giorno.