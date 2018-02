GENOVA – Musica dal vivo, comicità, libri e cultura. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del mercoledì sera genovese.

Brunori in concerto

Dopo il successo dell’ultimo album di inediti «A casa tutto bene» e dell’omonimo tour, e dopo la Targa Tenco per la miglior canzone dell’anno con La Verità, Brunori Sas è pronto a cimentarsi con una nuova avventura teatrale Brunori a teatro. Canzoni e monologhi sull’incertezza. La tappa di Genova è in programma mercoledì 28 febbraio 2018 al Politeama Genovese.

Ale e Franz a teatro

Mercoledì 28 febbraio al Chiabrera di Savona un omaggio a due giganti della musica: sul palco lo spettacolo «Nel nostro piccolo: Gaber, Jannacci» di Alessandro Besentini, Francesco Villa, Alberto Ferrrari eAntonio De Santis. Ai quattro musicisti si affianca il duo comico Ale & Franz, con un saluto affettuoso alla Milano dei due artisti. Regia di Alberto Ferrari.

Docu-film

Mercoledì 28 febbraio, alle 20.30 al Teatro della Tosse , Sala La Claque (vico San Donato 9), sarà proiettato il documentario «Gli anni del 68». Voci e carte dall’archivio dei movimenti, realizzato da Giuliano Galletta e Marino Carmelo e prodotto dall’Associazione per un Archivio dei movimenti. A partire dalla grande mostra che si è tenuta al Palazzo Ducale di Genova nel febbraio 2017, il video racconta il lungo 68 affiancando ai documenti - volantini, foto, manifesti, libri, riviste, opuscoli, filmati, oggetti che erano esposti - una serie di interviste inedite a testimoni, storici di diverse generazioni, giornalisti, studenti. Un percorso che permette a chi non ha visitato la mostra di conoscerne i contenuti e di riviverne lo spirito. Il video dedica spazio anche al pubblico - la mostra ha avuto, in un solo mese, undicimila visitatori – che è stato assoluto protagonista dell’evento. La colonna sonora utilizza brani dell’Assemblea Musicale Teatrale.

Libri

Mercoledì 28 febbraio, alle 18, incontro con Giuseppe Conte, autore del libro «Sesso e apocalisse a Istanbul» (Giunti), alla Libreria Coop del Porto Antico. Giona Castelli, libraio genovese, accetta l'invito per un soggiorno a Istanbul da Veronica Solari, con cui ha una relazione segreta. Lo sfondo è un'atmosfera cosmopolita, intellettualmente e sessualmente libera, ma la vacanza erotica, nell'attesa del profumo d'Oriente e delle voci dei poeti che più hanno saputo cantare le forze e il languore dell'eros, si tinge di nero.

Musica live

All'Aut Aut 357, il live di Davide Di Rosolini. Dagli studi condotti dalla U.V.A. (Università Viticoltori Alcolizzati) i termini più corretti per descrivere Davide Di Rosolini sono 4: CantAttore, FantArtista, CreAttivo e Creatino. Un CantAttore perchè opera da anni nel teatro canzone ed i suoi brani sono dei veri e propri microspettacoli teatrali che hanno spesso a che fare con tutti quei problemi semplici della vita dove ci si può sempre trovare dentro la pesantezza di una domanda esistenziale. Un FantArtista poichè oltre a cantare, suonare e scrivere si imbatte nella realizzazione di strane opere e gadget per i suoi spettacoli, dal Kit dell' uomo solo al porta portachiavi, dai cartelloni guida per il pubblico a straordinarie mostre di arte contemporanea. Un CreAttivo per la sua forte e ricca attività creativa che gli fa sfornare album, canzoni, fumetti, trailer, film, spettacoli, miracoli. Un Creatino poichè in fondo è uno di quei creativi molto cretini, che parlano d' amore con uno sguardo placido e scanzonato senza prendersi mai sul serio.

Spettacolo

Perlasca. Il coraggio di dire no. di Alessandro Albertin mer 28 febbraio 2018 ore 21 gio 1 marzo 2018 ore 19.30 Teatro Gustavo Modena. Regia Michela Ottolini interpreti Alessandro Albertin produzione Teatro de Gli Incamminati, Teatro di Roma Chi salva una vita salva il mondo intero». Questo passo del Talmud racchiude l’essenza della vicenda straordinaria di Giorgio Perlasca, la cui impresa è rimasta nascosta per moltissimi anni.