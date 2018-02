SAVONA - Un uomo di 47 anni, Massimo Scozzaro, è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri a Savona per avere sparato a un coetaneo, Enrico Pasquale, dopo averlo atteso sotto casa, in via al Santuario. La vittima è stata ferita in modo grave con due colpi alle gambe e una all'addome.

LA VICENDA - Scozzaro, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, è arrivato in sella ad uno scooter davanti alla casa di Pasquale, che stava rincasando, e ha esploso tre colpi. Nei dintorni c'era in quel momento una pattuglia dei Carabinieri: hanno sentito il rumore degli spari e sono immediatamente intervenuti, riuscendo a bloccare e disarmare l'aggressore senza fare a loro volta uso delle armi.

MOVENTE SCONOSCIUTO - L'uomo è stato arrestato, mentre il ferito è stato trasportato all'ospedale di Savona in gravi condizioni. Ancora da chiarire il movente, entrambi erano già noti alle forze dell'ordine per vecchie storie di droga.