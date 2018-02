GENOVA - Nel 2018 i tre porti liguri vedranno crescere il traffico di crocieristi e Genova, in particolare, tornerà a toccare la soglia del milione di transiti. Sono quindi positive per gli scali regionali le previsioni diffuse dalla società specializzata Risposte Turismo, che per l'anno in corso stima una crescita complessiva del settore in tutta Italia.

NEL CAPOLUOGO - Per quanto riguarda Genova, secondo Risposte Turismo, nel 2018 il traffico complessivo di crocieristi tornerà a toccare quota 1 milione (+8,1%), cifra raggiunta nel 2016 (e prima ancora nel 2013) ma poi 'mancata' nel 2017 quando i movimenti si erano fermate a 925.188 passeggeri.

LE ALTRE PROVINCE - In crescita anche il flusso di crocieristi a Savona, dove Riposte Turismo fissa l'asticella a 950.000 transiti, con un incremento dell'11,2% rispetto agli 854.443 del 2017, e a La Spezia, dove l'aumento su base annua dovrebbe essere ancora più marcato. Nel 2018 passeranno infatti per lo scalo del Golfo dei Poeti 520.000 crocieristi, il 17,3% in più rispetto ai 443.450 nel 2017.