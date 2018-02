LA SPEZIA - «Nessuna strumentalizzazione elettorale».Si tratta di una coincidenza l'aver annunciato la donazionedi 30 crocifissi al Comune di La Spezia proprio il giorno in cui il leader del Carroccio, Salvini, ha giurato sul Vangelo e con il rosario in mano in piazza a Milano. Lo spiegano i cinque consiglieri comunali della Lega a La Spezia che, insieme ai tre assessori, hanno donato 30 crocifissi da ubicare negli uffici pubblici.

ACQUISTO E CONSEGNA - A novembre era stata approvata una mozione, proposta dalla Lega, per l'affissione del simbolo cristiano. Consiglieri e assessori si sono poi autotassati, per un totale di 225 euro, per l'acquisto dei 30 crocifissi «per non pesare sulle casse comunali». Oggi la consegna al vice capo di gabinetto del Comune: «Non c'è alcuna imposizione. - dice - Vogliamo sottolineare la nostra religione e le nostre radici storiche e culturali».