GENOVA – Concerti, appuntamenti a teatro, cultura e tanto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti della serata genovese.

Musica live

Martedì 27 febbraio, alle 18, presso la Sala Chierici della Biblioteca Berio di Genova, Andrea Gaggero presenta: «Oscar Peterson Story». Introduzione di Guido Festinese. È dedicato ad una figura molto amata nella storia del jazz il nuovo appuntamento alla sala Chierici, organizzato in collaborazione con la Biblioteca Berio. Andrea Gaggero, storico del jazz e divulgatore ha preparato un’antologia filmata e inedita che ripercorre le tracce di uno dei pianisti più celebri e celebrati del jazz. Il suo stile esuberante, comprensibile a chiunque, prende le mosse dal virtuosismo tecnico di Art Tatum, e lo traspone su un piano di immediata comunicativa. È un maestro dello swing, dal tocco inventivo e pressante, irresistibilmente ritmico.

A teatro

Un’opera smisurata, una passione impossibile, un dramma dalle tinte fosche. Con un cast di assoluto livello, ecco «Intrigo e amore» di Schiller. Torna a Genova, dal 27 febbraio, nell’ambito della tournée italiana, la sontuosa produzione di «Intrigo e amore» di Schiller, spettacolo già applaudito alla Corte la passata stagione. Dramma scritto nel 1783 quando l’autore aveva solo 24 anni, Kabale und Liebe (questo il titolo originale) è la storia di un legame profondo e impossibile, di una passione indomabile, di intrighi e gelosie, di unioni e duelli, di verità e menzogne, di corruzione e libertà: c’è tutto questo nel testo di Schiller, il cui nucleo è il conflitto tra il potere tirannico e il diritto alla felicità dell’essere umano, oggettivato nell’incontro-scontro fra due classi, la nobiltà ricca e la piccola borghesia povera.

Libri

Martedì 27 febbraio 2018, dalle ore 18, alla Libreria Feltrinelli, Andrea Ferraris presenta il libro «La cicatrice» (Oblomov). Tremiladuecento chilometri è lungo il confine tra Messico e Stati Uniti, più di un terzo dei quali segnato dal muro. La frontiera. Quella che un tempo era l'icona della conquista dell'occidente, oggi è una ferita della società contemporanea, una cicatrice, attorno alla quale si alternano oscurità e luce, violenza e umanità. Su quei territori gli autori si sono spinti in prima persona, per guardare i paesaggi, ascoltare le voci e raccogliere le storie di chi vive in prima linea quella realtà. Il risultato è un libro a fumetti che è narrazione e testimonianza, invenzione stilistica e rigore documentario, una fusione di linguaggi per restituire la complessità della frontiera.

Musica al cinema

Arriva al cinema l'evento speciale «Eric Clapton: Life in 12 Bars», il documentario che ripercorre la straordinaria carriera e la travagliata esistenza di Eric Clapton, universalmente riconosciuto come uno dei chitarristi blues e rock più famosi e influenti. L'appuntamento è solo per le giornate di lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 febbraio. Un'occasione per scoprire l'uomo e l'artista Eric Clapton: dai primi passi con gli Yardbirds e i Bluesbreakers al passaggio ai Cream e ai Derek & the Dominos (con cui incide la celebre Layla); dal tunnel della droga all'inizio della carriera solista con l'album 461 Ocean Boulevard del 1974; dalla tragica morte del figlio Connor nel 1991 (a cui è dedicata una delle canzoni più famose di Clapton, Tears in Heaven), fino all'uscita dell'ultimo album I Still Do nel 2016, anno in cui rivela di essere affetto da una neuropatia periferica, malattia di carattere degenerativo, che starebbe gradualmente limitando i suoi movimenti. In quali cinema si può vedere «Eric Clapton: Life in 12 Bars»? Di seguito l'elenco delle sale di Genova e della Liguriache ospitano l'evento: Corallo, The Space al Porto Antico, Uci Cinemas Fiumara.

Per i più piccoli

Martedì 27 febbraio, i più piccoli (5-11 anni) sono coinvolti in una Caccia al tesoro mascherata a Dialogo nel Buio, con obbligo di travestimento. Una divertente caccia in totale assenza di luce per trovare un tesoro speciale. Unico aiuto: la voce della guida che con i suoi indizi aiuterà a raggiungere l'obiettivo finale. Ogni mese Dialogo nel Buio organizza un’attività ludica dedicata ai bambini. Accompagnati e seguiti dalle guide, i più piccoli si cimentano in attività manuali e sensoriali nell’oscurità, imparano un modo diverso di muoversi, orientarsi e comunicare.